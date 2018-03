Stort underskud i NorSea Group

Esbjerg: 2017 var et svært år i store dele af offshorebranchen, og det samme gjorde sig gældende for NorSea Group Denmark (NSG), det tidligere Danbor. Det har allerede medført organisatoriske ændringer, hvor de norske ejere i begyndelsen af dette år fritstillede en række folk i topledelsen, herunder topchef Jørn Bue Madsen, og samtidig udstak en ny kurs for fremtiden.

Starten af året har således budt på markante ændringer og tiltag hos NSG Denmark, som dermed har taget konsekvensen af, at årsregnskabet for 2017 resulterede i et underskud på 34 millioner kroner. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, men heller ikke overraskende for administrerende direktør Jesper Høj-Hansen, som i begyndelsen af januar overtog ansvaret for virksomheden. Han har allerede iværksat en proces, hvor de digitale muligheder udnyttes langt bedre, og det er langt fra det eneste tiltag.

- Vi har stor tro på fremtiden, selv om vi leverer et resultat for 2017, som vi absolut ikke er tilfredse med. Som vi tidligere har meldt ud, har det været afgørende at kigge på os selv, så vi er i stand til at konkurrere på et svært marked. Vores mål er fortsat at skabe morgendagens supply chain, og vi er godt i gang med den proces, som også involverer renoveringen af vores hovedkontor her i Esbjerg, hvor vi skaber NorSea Group House of Offshore Innovation, forklarer Jesper Høj-Hansen og fortsætter:

- Derfor er der fortsat fuldt blus på den udvikling, som vi har valgt at investere ganske betragteligt i, og samtidig vil vi inden længe kunne se effekten af de ting, som er sat i værk indenfor hele NorSea Group med vores nye future-strategi. Med de tiltag, vi har foretaget, vender vi tilbage til at drive en sund forretning og budgetterer med et plusresultat.