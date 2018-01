Jørn Bue Madsen og to andre personer i topledelsen hos NorSea Group Denmark, tidligere Danbor, blev torsdag fritstillet. Det sker i forbindelse med implementering af en ny strategi for fremtiden, oplyser de norske ejere.

Esbjerg: NorSea Group Denmark, tidligere Danbor, har torsdag fritstillet topledelsen i den esbjergensiske offshorevirksomhed.

Det sker som et led i en ny kurs, der indebærer et øget samarbejde på tværs af landegrænser og skabelsen af en slankere organisation, meddeler de norske ejere i NorSea Group i en pressemeddelelse.

Dermed er adm. direktør Jørn Bue Madsen fortid hos NorSea Group sammen med økonomidirektør Jan Thim og HR-direktør Lena Broholm Hansen. Jørn Bue Madsen tiltrådte i efteråret 2014, cirka et halvt år efter, at NorSea Group havde overtaget Danbor fra A. P. Møller-Mærsk, hvorefter der over flere ombæringer var gang i svingdøren - også på ledelsesniveau.

Fremadrettet kommer ledelsen af det danske hovedkontor på Esbjerg Havn i hænderne på nuværende operationschef Jesper Høj-Hansen, der skifter stillingsbetegnelse fra vicedirektør til administrerende direktør. Jesper Høj-Hansen, der kom til NorSea Group Denmark (NSG Denmark) i 2016 som ansvarlig for olie- og gas forretningen efter 13 år hos Danfoss med global erfaring og ledende stillinger, har i halvandet år sammen med den øvrige ledelse arbejdet med at effektivisere NSG Denmark. Den mission får nu en international dimension, og han ser gode perspektiver i den udvikling.

- Det er en spændende proces, der venter os på gruppe-niveau, og vi kan trække på de erfaringer, som vi har gjort os her i Danmark, ligesom der er igangsat andre gode initiativer. Selv om vi siger farvel til nogle, så har vi dygtige kompetencer i huset, og vi har valgt at bibeholde antallet af medarbejdere på andre niveauer, for det giver mest mening for os i forhold til virksomhedens fremtid.