Storcenter får torv med café, iskiosk og legeplads

Esbjerg: Da den store Kvickly-forretning rømmede pladsen i Esbjerg Storcenter, opstod der pludseligt et areal på omkring 6.000 kvadratmeter, som kunne indrettes på ny. Indtil videre har den store ommøblering givet plads til en ekstraordinær H&M Home, Super Brugsen og en Sportsmaster, men der skal også indrettes et helt nyt centertorv uden for de nævnte butikker.

Esbjerg Storcenter er nu så vidt med centret nye torv, at man har nu offentliggjort en stregtegning, der viser et centertorv, som inviterer til masser af liv og aktivitet.

- Vi har ønsket at skabe et torv, som gæsterne ikke bare går forbi, men et torv, hvor der er masser af aktivitet, og hvor man kan sætte sig ned og få en forfriskning og lidt at spise, mens børnene leger. Samtidig kan torvet med sin egen scene bruges til forskellige arrangementer, fortæller centerchef Verner Thomsen.

Konkret består det nye centertorv af en legeplads, placeret på et blødt gulv. Den placeres centralt, og rundt om i mindre øer placeres en café, en lille bar og en iskiosk. Sammenlagt bliver der omkring 200 siddepladser. Desuden kan der hurtigt sættes en scene op.

Ifølge Verner Thomsen ligger det endnu ikke fast, hvem der skal stå for caféen og de to andre salgssteder, men det er planen, at torvet skal være færdigt til ibrugtagning fredag den 23. marts inden påskeferien. I den forbindelse kører centret et open by night-tema og åbningen fejres med en happening.