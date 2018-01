Stilladsarbejdere blokerer Esbjerg Havn onsdag morgen

Esbjerg: Omkring 50 stilladsarbejdere fra Stilladsklubben Vestjyden samt et yderligere ukendt antal havnearbejdere blokerer onsdag morgen to porte til offshorevirksomheden Semco Maritimes arbejdsområde i den gamle fiskerihavn med bannere påskrevet "Lige løn for lige arbejde".

Målet for blokaden er en gruppe rumænske stilladsarbejdere, som ifølge Stilladsklubben Vestjylland arbejder til markant lavere løn og ikke har de nødvendige kurser til det arbejde, som de udfører.

Bilister, som onsdag morgen forsøgte at komme bagved portene, fik udleveret en seddel, hvorpå blokadevagterne forklarede deres ærinde:

"Vi har i dag valgt at lave en aktion foran skibet Pacific Orca. Inde i skibet arbejder der rumænske stilladsarbejdere, som er lejet ind af Semco til en løn langt under det lokale niveau for stilladsarbejde i Danmark med en tvivlsom eller slet ingen uddannelse", hedder det blandt andet i skrivelsen.

"Vi har en lang tradition for at reagere, når vores arbejde bliver truet af løndumping, og hvor vores fag bliver udfordret af folk, som ikke har en uddannelse til det arbejde, de udfører. Vi har intet imod udenlandske stilladsarbejdere eller bygningsarbejdere i det hele taget, men vi kræver, at de arbejder på samme løn- og uddannelsesvilkår som os andre".

Stilladsklubben kræver, at Semco Maritime indgår en overenskomst med 3F Transport Esbjerg, hvor det lokale lønniveau bliver fulgt, samt at Arbejdstilsynet skal finde ud af, om de rumænske stilladsarbejdere har den rigtige uddannelse til det arbejde, de udfører på vindmølleinstallationsfartøjer Pacific Orca.

I første omgang er repræsentanter fra Stilladsklubben onsdag morgen inviteret til et møde med Semco Maritime, og ifølge stilladsklubben ventes et resultat af møde i løbet af dagen.