Stena og Semco: Det haster med skrotnings-afgørelse

Stena Recycling skal stå for driften af et eventuelt nyt modtageanlæg til skrotning af offshore-installationer på Esbjerg Havn. Men det haster med en afgørelse, siger både Stena og Semco Maritme. Arkivfoto

Virksomhederne bag det, der skal være Esbjergs store skrotningseventyr, er bekymrede for, at muligheden for gigant-indtjening og beskæftigelse forpasses.

Esbjerg: Det kan vare mellem et halvt år til halvandet, før Miljø- og Fødevarenævnet beslutter, om der kan etableres et anlægning til skrotning af udtjente offshoreinstallationer fra Nordsøen på Esbjerg Havn. Men det haster med en afgørelse, lyder det fra de virksomheder bag projektet, lokale Semco Maritime og Stena Recycling, som får opbakning fra Esbjerg Kommune. - Hvis ikke der snart sker noget, så forpasser vi muligheder. Udbudsprocessen omkring Tyra kører i øjeblikket, og Tyra bliver retningsgivende for, om der overhovedet bliver en dekommissioneringsindustri i Danmark, siger Steen Brødbæk, adm. direktør, Semco Maritime.

Ikke en indisk strand Nogenlunde den samme melding lyder fra Jakob Kristensen, markedsdirektør hos Stena Recycling: - Får vi ikke Tyra til Esbjerg, tror jeg desværre aldrig, at der kommer et center for dekommissionering i Esbjerg. Så kommer vi bagefter, siger Stena-direktøren, der fremhæver, at projektet, der også skal kunne modtage udtjente havvindmøller, kræver opbakning og samarbejde med mange underleverandører i Esbjerg. Han lægger ikke skjul, at han har svært ved at forstå Naturfredningsforeningen Danmarks klage. - Der bliver jo ikke tale om ophugning, som vi kender det fra en indisk strand, men det her er unikt, og sikkerheds- og miljøkravene er enorme, konstaterer Jakob Kristensen.

Opgave delt i to At Danmarks Naturfredningsforening ikke har fået opfyldt ønsket om, at klagenævnet skulle tildele projektet opsættende virkning, betegner Stena-direktøren som positivt. - Min umiddelbare opfattelse er, at vi går videre med projektet, siger Jakob Kristensen. Han har tidligere oplyst, at Stena Recycling i det tilfælde, at anlægget realiseres i første omgang, vil få behov for flere end 40 medarbejdere, som med store maskiner og skærebrændere vil klippe oliemodulerne i stykker og efterfølgende sende helt op imod 100 procent af materialet med blandt andet skib til stålværker i Spanien, Tyrkiet og Tyskland. Selve skrotningsopgaven i forhold til Tyra-feltet deles i to. De største moduler såsom procesplatforme vil blive sejlet til England. Esbjerg skal gøre sig forhåbning om at kunne modtage de lidt mindre dele som f.eks. broer og brøndhovedplatforme.