Skroteventyr i Esbjerg får støtte fra havn og borgmester

Når de to virksomheder, som forsøger at aktivere et eventyr med skrotning af offshore-installationer på Esbjerg Havn, i den kommende tid skal lande en aftale om skrotning af dele af Tyra-feltet, har de underskrifter fra borgmesteren og havneledelsen med i kufferten.

I Frederikshavn gør man, hvad man kan, for at gafle opgaven til det nordjyske, mens naturfredningsforeningen har indklaget Esbjerg Kommunes tilladelse til Semco Maritime og Stena Recycling om etablering af et modtageanlæg ved Grusvej ud for Arieskaj til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det betyder, at selv om klagenævnet har afvist miljøforkæmpernes ønske om at tilkende sagen opsættende virkning, kan en afgørelse trække ud i mindst et år, hvilket ikke flugter ret godt med, at det i løbet af dette forår ventes afgjort, hvor store dele af Tyra-feltet skal sejles hen og skrottes.

Esbjerg: Danmarks Naturfredningsforening og Frederikshavn Havn skiller Esbjerg fra muligheden for at kunne tage hul på potentielt milliardeventyr med skrotning af udtjente offshoreinstallationer fra Nordsøen.

Stena Recycling og Semco Maritime har af Esbjerg Kommune fået tilladelse til at etablere et modtageanlæg til skrotning og genindvinding af udtjente offshore-installationer Sagen haster, fordi det snart skal besluttes, hvor en del af installationerne fra genopbygningen af Tyra-feltet skal dekommisioneres, altså skrottes. Danmarks Naturfredningsforening (DN) har imidlertid klaget over kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. DN er samtidig bekymret for, at der med flere og flere nye aktiviteter sker en ophobning af uheldige faktorer, der har en negativ indflydelse på Vadehavets natur.

Fælles fodslag

Semco og Stena har imidlertid netop fået skriftlig opbakning fra både Esbjerg Havn og borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), så de hermed har en stærk officiel tilkendegivelse med i tasken, når de i den kommende tid skal forsøge at indgå en aftale med hollandske Heerema Marine Contractors, som har den ene af to skrotningsentrepriser i Tyra Future-projektet.

- Det er med til at sikre fælles fodslag, og det er vigtig, at også kommunen og havnen viser, at opgaven er velkommen, konstaterer Steen Brødbæk, adm. direktør, Semco Maritime.

På nuværende tidspunkt er der dog ikke truffet en konkret beslutning om at investere i anlæggelsen af modtageanlægget ved Arieskaj, og hos Stena Recycling fastslår markedsdirektør, Jakob Kristensen, at det haster med en afklaring i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

- Sagen var ulig nemmere, hvis klagenævnet kunne træffe en hurtig afgørelse, siger han.

Hos Esbjerg Kommune oplyser miljøchef Christina Føns, at man af Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet oplyst, at nævnet på nuværende tidspunkt har en sagsbehandlingstid på omkring et år.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen siger i den sammenhæng, at han ikke vil blande sig i klagenævnets arbejde med den konkrete sag, men at han vil tage kontakt til den ansvarlige minister for området med henblik på helt generelt at sætte fokus på lange behandlingstider.

- Men jeg vil også gerne gøre opmærksom på, at naturfredningsforeningen selv har tilkendegivet, at de isoleret set ikke finder nogle problemer med det konkrete projekt, men at deres modstand alene skyldes projektets samlede effekt ved havnens virke, siger han.

Et kommende modtageanlæg vurderes i forbindelse med skrotning af dele af Tyra-installationerne at give fast arbejde til omkring 50 personer, men med tiden kan der blive meget mere at lave. Selve markedet for skrotning af både olie- og offshore vind installationer vurderes at have en værdi på svimlende 400-500 milliarder kroner.