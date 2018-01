- Mit mål var at ansætte en medarbejder, der kunne videreføre virksomheden på et passende tidspunkt, og det var Henrik ikke afvisende overfor. Jeg kender ham i forvejen fra vores fælles fortid hos Esbjerg Oilfield Services og ved, hvad han står for. Jeg er overbevist om, at han både menneskeligt og med sin indsigt og erfaring fra branchen vil drive Service Group Esbjerg i den ånd og med den holdning til kundepleje, der har kendetegnet os i alle årene, siger Henning Gejl, 64 år, som indledte offshore-karrieren i 1982.

Vækstpotentiale

Henrik Nielsen, 52 år, har haft drømmen om at blive selvstændig i mange år, men først nu er den rigtige mulighed for at realisere planerne opstået. Han var inden ansættelsen hos Service Group Esbjerg i fire år faglærer på AMU-Vest inden for områderne stillads, anhugning og rigger. Før da var han i en årrække ansat hos først Esbjerg Oilfield Services og dernæst Vetco Gray Denmark.

- Jeg kan godt lide selv at være med til at træffe beslutninger og har nået en alder, hvor det skal være nu, hvis jeg skal have fornøjelsen af at drive noget selv. Service Group Esbjerg er en lille virksomhed med en sammentømret stab, og jeg ser gode muligheder og et stort potentiale for at blande os i også andre brancher end dem, vi betjener nu. Men olie/gas og offshore-vind vil også i fremtiden være en bærende del af forretningen, siger Henrik Nielsen.