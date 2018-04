Semco Maritime snupper vindmøllekontrakt i Taiwan

- Vi er meget glade for, at NPI/Yushan Energy har valgt Semco Maritime til undersøgelserne, og vi er stolte af, at vores servicer kan spille en rolle i at hjælpe Hai Long-projektet til at blive modent. Vi ser på det taiwanske marked som meget lovende, og vi vil gøre vores bedste med at assistere Taiwan til at nå dets mål om 5,5 GW havvind i 2025, udtaler Hasan Jørgensen, der er Semco Maritimes chef for forretningsudvikling i Taiwan, i en pressemeddelelse.

Semco Maritime er nemlig af et joint venture mellem candiske Northland Power og det taiwanske Yushan Energy blevet valgt til at udvikle og optimere den elektriske infrastruktur på havmølleparken Hai Long i Taiwan.

Tror på mere

Af meddelelsen fremgår det, at Semco vil udføre studiet i samarbejde med sine taiwanske partnere for at leve op til kravet om lokaldeltagelse. Hai Long-projektet har en samlet kapacitet på 1,044 GW og består egentlig af to parker ud for kysten af Changhua County.

- Vi har valgt Semco Maritime, fordi vi anerkender deres kapaciteter inden for havvind og den succes, som Semco Maritime indtil videre har vist med at opbygge alliancer med lokale selskaber. Vi tror på, at der kan være en mulighed for at arbejde tættere sammen ud over denne undersøgelse, oplyser TsungHua Chen, der er adm. direktør i Yushan Energy, i pressemeddelelsen.