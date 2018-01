Rumænere får riggere til at varsle stor blokade på Esbjerg Havn

Omkring 200 stilladsarbejdere fra hele landet og havnearbejdere på Esbjerg Havn ventes tidligt onsdag morgen at blokere for en gruppe rumænske stilladsarbejderes adgang til deres arbejdsplads på vindmølleskibet, Pacific Orca.

Esbjerg: Det er mere end 20 år siden, at Ribus-konflikten satte Esbjerg på den anden ende med blokade, slagsmål og massivt politiopbud, men onsdag morgen kan Esbjerg igen blive ramt af arbejdskamp, når omkring 80 stilladsarbejdere har varslet en blokade af en lille gruppe rumænske stilladsarbejdere, som vil blive forhindret i at komme på arbejde på vindmølleinstallationsfartøjet Pacific Orca for deres arbejdsgiver, Semco Maritime. Den fysiske blokade vil finde sted ved Tampenkaj i den tidligere fiskerihavn, og ifølge talsmænd fra stilladsarbejderne har man allieret sig med havnearbejderne på Esbjerg Havn, ligesom det forventes, at stilladsarbejdere fra andre dele af landet vil dukke op i en sympatiaktion. I alt vurderes omkring 200 at deltage i blokaden.

Vi kan ikke få vores eget arbejde i vores eget land. Nicolai Houmark, talsmand, Stilladsgruppen

Lavere løn Både de aktionerende stilladsarbejdere og de cirka syv rumænske arbejdere er organiseret i 3F Transport Esbjerg og er medlem af den såkaldte Stilladsklubben, men ifølge talsmændene Nicolai Houmark, Jesper Siem og Marc Moore, er der stor forskel på lønforhold og uddannelsesniveau. Ifølge talsmændene får rumænerne omkring 120 kroner i timen, mens de andre stilladsarbejdere inklusive tillæg når op på en timeløn omkring 200 kroner. Desuden påpeger de, at de rumænske stilladsarbejdere blot er udstyret med et såkaldt tre ugers systemstillads-forløb, hvilket gør dem uegnede til det arbejde, de udfører. - Semco har et par gange sagt til os, at disse folk får det samme i løn som os. Vi har undersøgt det, og det passer ikke. Og de skal have de samme uddannelser og kurser, som vi har. Vi vil med denne aktion gøre opmærksom på, at vi ønsker lige vilkår både på løn og uddannelse, forklarer Nicolai Houmark og fortsætter: - Semco siger udadtil, at de vil bruge dansk arbejdskraft, men lige nu bruger de udenlandsk arbejdskraft på havnen, og om et par år ser vi sikkert også firmaet bruge dem på platformene ude i Nordsøen. Vi kan ikke få vores eget arbejde i vores eget land.