Rift om pladserne i NorSea Groups nye domicil

Esbjerg: Udskiftning af hele topledelsen, som det skete forleden hos NorSea Group Denmark, tidligere Danbor, er ingen hindring for virksomhedens omfattende renovering af domicilet på Kanalen på Esbjerg Havn, og her kort før, forvandlingen af den gamle bygning iværksættes, viser det sig nu, at konceptet med at skabe et innovativt kraftcenter med mindre lejemål til offshorevirksomheder, betyder, at der måske er behov for at gøre mere.

- Der er rift om pladserne i det nye NorSea Group House of Offshore Innovation, som vi har døbt det, og vi glæder os vildt til at komme i gang. Vi har haft det i støbeskeen i en længere periode, og da vi nu er klar med vores strategi for fremtiden for hele koncernen, NSG Future, så er vi klar til at begynde renoveringen inden længe. Vi kommer til at tilbyde mindre lejemål til fornuftige priser, som blandt andet henvender sig til mindre offshore-leverandører og startups, og det kan vi mærke, at der virkeligt er brug for, fortæller Head of Facility Services, Flemming Würtz Krarup, som er ansvarlig for det omfattende projekt, der med en investering på omkring 35 millioner kroner tager sig kærligt af en bygning, som i grove træk ikke har ændret sig siden midten af 1970'erne.