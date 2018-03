Revisor får skylden for konkurs i eks-politikeres ladcykel-eventyr

Freddie og Kim Madsen er gået konkurs med selskabet Cargo 9000 Aps, som blandt andet sælger el-ladcykler. Ifølge Kim Madsen er forklaringen, at revisoren ikke har indsendt årsregnskabet, og derfor har man været nødt til at lukke selskabet og starte et nyt.

Esbjerg: Freddie H. Madsen og Kim Madsen stoppede efter kommunalvalget sidste år i esbjergensisk lokalpolitik, men far og søn kan stadig trække overskrifter, nu imidlertid i forbindelse med deres erhvervsaktiviteter. Farmand Freddie valgte efter 28 år i Esbjerg Byråd helt at indstille den politiske karriere, mens sønnen Kim behøvede mere tid til sin ekspanderende og succesfulde forretning med salg af elektriske ladcykler og el-kabinescootere i selskabet Cargo 9000 ApS. Og forretningen er fortsat en succes, som lever i bedste velgående, fastslår Kim Madsen, selv om Skifteretten netop har erklæret Cargo 9000 ApS med adresse på Snedkervej 1 for konkurs. - Det er faktisk meget simpelt. Det handler om en revisor, som ikke har indleveret selskabets regnskab, og derfor har vi måttet lukke det ned og åbne igen, forklarer Kim Madsen. Ifølge den af Skifteretten udpegede kurator, advokat Søren Dueholm, Advokatfirmaet Vogel & Gammelby i Varde, anmodede Erhvervsstyrelsen sidste efterår Skifteretten om at tvangsopløse Cargo 9000 ApS, fordi selskabet ikke havde indleveret sit årsregnskab for 2016. Herefter blev Søren Dueholm udpeget som likvidator for at afvikle selskabet, og eftersom Skat har anmeldt et krav hos Cargo 9000 ApS, er selskabet nu blevet erklæret konkurs.

Tvangsopløsning Erhvervsstyrelsen kan sende en virksomhed til tvangsopløsning i Skifteretten, hvis en række forhold ikke er i orden, herunder hvis et selskab ikke har indsendt regnskab.Når Erhvervsstyrelsen beslutter, at bede Skifteretten om tvangsopløsning af et selskab, vil den altid meddele dette til selskabets ledelse.



Et selskab kan anmode om genoptagelse, men det skal ske senest tre måneder efter, at Erhvervsstyrelsen har bedt skifteretten om at opløse virksomheden.