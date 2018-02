Præmieret københavnsk Hawaii-bar åbner i Esbjerg

Brass Monkey, der for et par år siden blev valgt til Københavns bedste bar, har udset sig Esbjerg som den første ekspansion uden for Vesterbro.

"Lad os tage dig med på en rom-brændende tiki-rejse. En nat i vores bar, er en verden væk fra stress af din arbejdsuge. Du er på Vesterbro, men du vil føle, du er på en strand langs det sydlige Stillehav! Hos Brass Monkey er vi stolte af at have det største sortiment af rom i hele landet med spiritus fra hele verden. Kom forbi for at smage nogle af de fineste rom, som verden har at byde på, eller slappe af med en af vores håndlavede cocktails, som helt sikker tilfredsstiller den mest specielle smag. Selvom rom måske ikke er lige noget for dig, har vi andre lækre ting, du kan nyde."

Passer til Esbjerg

Bag Brass Monkey står makkerparret Anthony Schoubye og Charlie Sahin, hvor sidstnævnte er født og opvokset i Esbjerg. Det har naturligvis haft en vis indflydelse på, at den første bar uden for hovedstaden åbner i landets femtestørste by.

- For min partners vedkommende er det også historien om en esbjergenser, der vil introducere sin hjemby for et nyt og spændende niveau end nattelivet hidtil har haft i Skolegade, siger Anthony Schoubye, der især lægger vægt på ét væsentligt forhold, når en københavnsk bar ankommer til Skolegade:

- Mange kan have fordomme når et koncept fra Københavns kommer til Jylland, men jeg kan garantere, at vi kommer med ydmyghed, og vi mener faktisk, at den jordbundne mentalitet, som Brass Monkey er baseret på, passer godt til Esbjergenserne, fremhæver Anthony Schoubye.

Brass Monkey konceptet appellerer som udgangspunkt til et voksent publikum, som i hyggelige båse og siddepladser kan sidde og nyde deres cocktails til musikken fra DJ.

Selve lokalet i Skolegade, som er omkring 200 kvm., vil blive renoveret, så siddefaciliteterne bliver optimeret.

Brass Monkey på Vesterbro har eksisteret siden 2009, og de nye ejere får nøglen den 1. Marts. Derefter påregner de cirka et måneds renovering før Brass Monkey Esbjerg slår dørene op.