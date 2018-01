Esbjerg er Danmarks femte største by og en by, der godt kunne trænge til mere konkurrence indenfor elektronik og hårde hvidevarer - og derfor kommer Power til Esbjerg - før eller siden, oplyser Power-direktøren.

Esbjerg: Norskejede Power har de seneste par år ellers åbnet en stribe nye varehuse i Norge, Finland og Danmark. Målet er at konkurrere med Elgiganten, som er den største elektronikkæde i Skandinavien - også i Esbjerg, hvor Elgiganten har fået styrket sin markedsposition, efter at Fona lukkede sin butik i Kongensgade.

Men den voldsomme offensiv har været dyrere end ventet for Power. Derfor har ejerne og den norske storbank DNB været nødt til at tilføre selskabet mere end en halv milliard kroner i ny kapital.

Som et led i den finansielle rekonstruktion har banken krævet, at der bliver sat restriktioner på antallet af nye butikker i Danmark i 2018 og 2019. men Power kommer altså til Esbjerg, forsikrer administrerende direktør Jesper Boysen direkte adspurgt.

- Ja, Power kommer stadig til Esbjerg - vi ved bare ikke, hvornår det bliver. Men Esbjerg er Danmarks femte største by og en by, der godt kunne trænge til mere konkurrence indenfor elektronik og hårde hvidevarer - og derfor kommer Power til Esbjerg - før eller siden, oplyser Power-direktøren og fortsætter:

- Power stopper ikke ekspansionen - vi kommer blot til at ekspandere i et roligere tempo. Og finder vi det perfekte lejemål i en af de større jyske byer - for eksempel Esbjerg - så er det meget muligt, at vi slår til. Vi har en til to nye varehuse på tegnebrættet i 2018.