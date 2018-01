Politiker og barejer lancerer unik betalingsmetode

Byrådsmedlem Jakob Lose (V) og Mike Ebsen, indehaveren af Stalden Pool & Sportsbar, har via selskabet Switchpay ApS udviklet en betalingmåde, så kunder ikke behøver at grave mønter op af lommen ved f.eks. poolbordet, kaffeautomaten eller i solcentret.

Esbjerg: Mobiltelefonen skanner en QR-kode på kanten poolbordet og betalingen på 20 kroner registreres via mobilpay. Sekundet efter rumler det inde i poolbordet, og de kulørte kugler vælter frem. Spillet kan begynde - uden at der er blevet gravet i lommerne efter løse mønter. Vi befinder os på den populære bar, Stalden Pool & Sportsbar i Borgergade i Esbjerg, og vi er vidne til en unik idé fra Esbjerg - noget, der meget vel kan være begyndelsen til et iværksættereventyr med et stort potentiale. Bag demonstrationen står den kendte Venstrepolitiker i Esbjerg Byråd, Jakob Lose (V), og indehaveren af Stalden, Mike Ebsen. Jakob Lose driver ved siden af den politiske karriere it-firmaet Webitall, og sammen med Mike Ebsen har de to via deres fælles selskab Switchpay ApS udviklet en elektronisk betalingsmetode, som kan anvendes til stort set alle maskiner, der leverer en vare eller ydelse via indkast af mønter.

Solcentre, kaffeautomater, løsningen er relevant for alt, hvad du kan putte penge. Mulighederne er uendelige. Og én ting er helt sikkert, vi bevæger os længere og længere væk fra kontanter. Mike Ebsen og Jakob Lose, Switchpay ApS

Fleksibelt På stalden fungerer Switchpay ved poolborde, bordfodbold og airhockey og den supplerer møntindkastet således at der både kan betales med MobilePay og mønter. Samtidig rækker løsningen ud i fremtiden mod det kontantløse samfund. - Vi kunne mærke en faldende omsætning ved vores poolborde, når gæsterne stod og endevendte deres lommer for mønter, og køen ved baren, hvor der kunne veksles, var for lang, fortæller Mike Ebsen om idéens opståen. Derfor drøftede han allerede for knap to år siden idéen om en elektronisk betalingsmåde med Jakob Lose, og de lavede en undersøgelse, som bekræftede dem i, at deres idé ikke allerede fandtes på markedet. Det gav dem blod på tanden, og ved siden af deres respektive job har de nu udviklet en løsning bestående af tre komponenter: En lille computer, såkaldt cloudbaseret software og et betalingssystem. Softwaren kan til enhver tid konfigureres og justeres, så den tilpasses. - For eksempel kan det være, at Mike har perioder, hvor der ikke er så travlt ved poolbordene, og der kan han så vælge at justere ind til en reduceret pris, forklarer Jakob Lose.