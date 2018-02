Paella på menukortet: Casa España åbner i Esbjerg

Casa España er navnet på restauranten, og folkene bag er to kendisser fra byens delikatesse- og restaurationsmiljø: Rino Lalicata, blandt andet kendt for sine italienske pizzaer hos La Scala i Smedegade, og José Manuel Mateos, mangeårig indehaver af Made in Spain i Torvegade. De to med henholdsvis italienske og spanske rødder har kendt hinanden i næsten 30 år, og det bliver José, som kommer til at drive restauranten.

Esbjerg: Ingen spansk restaurant uden paella. Således heller ikke på Esbjergs nye spanske spisested, som ventes at åbne i slutningen af denne måned i Kongensgade 7, hvor tidligere den indiske restaurant Tandoori Palace har ligget et stenkast fra hovedindgangen til Broen Shopping.

Mad ud af huset

Casa España får cirka 20 spisepladser i det relativt lille lokale, men køkkenet er til gengæld forholdsvis stort, og det er også planen at arbejde med mad ud af huset.

- Jeg laver jævnligt paella ud af huset, men det er til mindst 20 personer. Nu får jeg mulighed for at servere paella for to, tre eller fire personer, fortæller José, der også fra et tilstødende lokale til restauranten vil servere tapas ud af huset.

Udover paella og forskellige tapasretter vil Casa España også forkæle sine gæster med en række andre spanske specialiteter samt buffet med tapas og en stort anrettet buffet med både kolde og varme retter. Hertil kommer et bredt udvalg af spanske vine og øl, ligesom det naturligvis er muligt at få sangria.

Ifølge José er det planen, at buffeten for voksne skal koste 99 kroner som frokosttilbud og 179 kroner som aftentilbud.

Åbningen af Casa España får ingen betydning for Made in Spain. Som José siger, så skal de to forretninger supplere hinanden.