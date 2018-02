Olie og storbydrømme sender lejlighedshandler på himmelflugt

Mens der i januar sidste år blev solgt 19 lejligheder i Esbjerg, er tallet steget til 32 solgte lejligheder i januar i år. Det er stigning på 168 procent, og selv om procentstigningen fremkommer på basis af et forholdsvis lavt antal handler og blot er opgjort på baggrund af en enkelt måned, er det fortsat en sprudlende start for årets lejlighedssalg i landets femte største by.

For mens salget af lejligheder på landsplan gik tilbage i januar - med 53 handler - sammenlignet med samme måned for et år siden, er der varmet godt op under antallet af solgte lejligheder i Esbjerg, viser et kig i statistikerne på ejendomsmæglernes egen boligportal, Boligsiden.dk

Rykker efter ungerne

Og spørger man ejendomsmæglerkæden Home, som inklusiv projektsalg, tegner sig for langt den største markedsandel på lejlighedsmarkedet i Esbjerg, peger medindehaver Marianne Christensen på to faktorer, som kan være forklaringen; nemlig genopbygningen af gasfeltet Tyra og storbydrømme.

- Vi kan mærke, at der er kommet optimisme i markedet I Esbjerg. Olie branchen/offshore er ved at komme godt i gang igen. Totals overtagelse af Mærsk, hvor de skal til at opbygge Tyra-feltet og deraf forventer at skabe tusindvis af nye arbejdspladser, er også med til at underbygge optimismen.

- Dernæst oplever vi, at Esbjerg bliver ramt af storby-effekten; folk omkring Esbjerg vælger at flytte til Esbjerg for at nyde kulturen, sportsbegivenheder, restauranter og vinbarer med mere, uden at de skal bruge bilen. De vil fortsat arbejde i deres nuværende nærområde, men vil gerne bo et sted, hvor der sker noget. Lejlighedskøberne i Esbjerg oplever vi også som yngre. Så snart det sidste barn er i gang med gymnasietiden, ja, så ønsker forældrene at rykke til midtbyen. Så kort sagt; det er svært at bevare pessimismen her i Esbjerg, oplyser Home-mægleren.

Esbjerg er den by i Sydjylland, hvor der med 32 handler er solgt flest lejligheder i januar. På de næste pladser kommer Vejle og Kolding, hvor der er solgt henholdsvis 24 og 15 lejligheder.

Udbuddet af lejligheder til salg i Esbjerg er for tiden også det laveste i tre år. Lige nu er der 67 lejligheder til salg i byen.