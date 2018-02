Offshoreenergy.dk flytter ind hos NorSea Group

Esbjerg: Klyngeorganisationen Offshoreenergy.dk bliver blandt de nye beboere i det offshorevirksomheden NorSea Groups nye kontordomicil på Esbjerg Havn, House of Offshore Innovation.

Det oplyser parterne i en pressemeddelelse.

NorSea Denmark (NSG), der er det tidligere Danbor, sætter snart spaden i jorden til en omfattende renovering af kontoret på Kanalen til omkring 35 mio. kr. Planen er at skabe et innovativt kraftcenter for offshorevirksomheder, og efterspørgslen fra andre virksomheder er ifølge NSG så stor at alt næsten er fyldt op.

Hos Offshoreenergy.dk oplyser adm. direktør, Glenda Napier, at konceptet bag House of Offshore Innovation matcher organisationens tanker.

- De tanker, som ligger bag dette hus, flugter glimrende med vores målsætning om øget innovation, hvor hele værdikæden styrkes gennem synergi. Vi skal skabe vækst i en branche af stor betydning, og det tror vi på, at vi får rigtigt gode muligheder for at gøre i et miljø, hvor omdrejningspunktet er at gøre hinanden stærkere. Der er en ånd over det her projekt, som rammer plet i forhold til de ting, som vi arbejder med, siger Glenda Napier, som sammen med 18 medarbejdere efter planen flytter ind i NorSea Group House of Offshore Innovation senere på året.