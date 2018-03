Østerskonge: Esbjerg Kommune ødelægger min forretning

Fanøs ukronede østerskonge, Jesper Voss, beskylder Esbjerg Kommune for at forurene Vadehavet. Det gør han, efter at han i sidste uge endnu en gang måtte aflyse sine østersture, efter flere deltagere var blevet syge.

Overløb sker, når rensningsanlæggene ikke længere kan følge med på grund af for store regnmængder. Så løber bassinerne over, og urenset vand får lov at løbe ud i havet. Vandet er en blanding af regnvand og spildevand, som kan indeholde E-coli-bakterier, der blandt andet kan give fiskene norovirus. Virussen er også kendt som roskildesyge, der kan give maveonde, diarre og opkast.

- Det ødelægger min forretning, at Esbjerg Kommune bare lader urenset vand løbe ud i Vadehavet. De ved udmærket godt, at der sker overløb på deres anlæg, men de gør ikke noget ved det, siger Jesper Voss, der lever af at arrangere østersture for turister på Fanø.

Adskillige gange over de sidste par år har han måttet aflyse sine ture, fordi folk er blevet syge af at spise rå østers.

Overløb sker, når et rensningsanlægs kapacitet overskrides. Det kan eksempelvis være ved større mængder regn.Spildevand fra husstande renses i rensningsanlæg, inden det kan ledes ud i havet, åer, søer eller lignende. Men når der kommer store mængder regnvand, løber anlægget over, hvilket gør, at spildevandet med dertilhørende bakterier blandes med regnvandet, og løber urenset videre.

Kritikken kommer i forlængelse af et notat fra Miljøstyrelsen, der viser, at det står skidt til i Grådybsområdet i Vadehavet. Området inkluderer blandt andet Esbjerg og den nordlige del af Fanø, hvor Jesper Voss har sine østersture. Notatet bekræfter, at vandkvaliteten i området er ringe.

Esbjerg Kommune afviser

På baggrund af Fødevarestyrelsens anbefaling mener Esbjerg Kommune derfor ikke, at den gør noget galt.

- Det er generelt og ikke specifikt for Esbjerg, at man fraråder at spise rå østers. Og vores rensningsanlæg lever op til alle gældende krav. Men det betyder ikke, at vi ikke kigger på optimeringer blandt andet for at undgå overløb, siger miljøchef i Esbjerg Kommune, Christina Føns.

Jesper Voss mener dog ikke, at Fanø kan lade sig spise af med Fødevarestyrelsens anbefaling, når Fanø netop brander sig som et østersmekka for turister.

- Det går jo også ud over Nationalpark Vadehavet, hvor man risikerer at miste Verdensarvsstatussen, hvis man forurener vandet for meget, hvilket kan koste kommunen rigtig mange penge, siger Jesper Voss.