Nyt spisested for kødelskere åbner på Fanø

Det gamle Nørby Kro på Fanø genåbner til påske som steakhouse. Her kan man få alt fra Hereford-bøffer over spareribs til t-bone steaks af 600 gram rent angus-kød.

- Vi ville prøve noget andet, og der er ikke nogen, som har et steakhouse herovre. Så må vi håbe, at det går, siger Iver Cenholt, ejer af Nørby Kros nye steakhouse.

Fanø: Nu kan besøgende og fastboende på Fanø med smag for lækkert kød godt begynde at slikke sig om munden. Til påske åbner nemlig et nyt steakhouse i det gamle Nørby Kros lokaler. Her kan man se frem til Hereford-kød fra det nordlige Irland, saftige spareribs, T-bone-steaks og meget mere.

Ville gå på pension

På grund af sin fremskredne alder havde Iver Cenholt faktisk overvejet, om han skulle gå på pension efter 35 år i branchen. Efter en del overvejelser og snakke med hustruen, som har en vinhandel i Nordby, var Iver dog ikke klar til pension.

- Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skulle få tiden til at gå med, fortæller Iver Cenholt.

Derfor blev det altså til en større ændring af konceptet for restauranten, som han fortæller, at han har brugt over 100.000 kroner på for at skabe den rigtige steakhouse-stemning.

- Jeg vil gerne give gæsterne fornemmelsen af at få noget superlækkert kød. Umiddelbart er det nok mest for voksenpublikummet, men man ved aldrig, siger Iver Cenholt.

Åbningsdato er planlagt til at være 28. marts. Som ombygningen skrider frem nu, håber Iver dog, at de måske allerede kan være klar til at åbne 23. eller 24. marts. Hoteldelen vil fortsætte som før.