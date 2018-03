Nyt hjem for Esbjergs havnearbejdere er for småt

Sidste år skiftede medlemmerne af losseklubben af 1944 det gamle mønstringshus i Cort Adelers Gade ud med et nyt og topmoderne på Gammelby Ringvej overfor den gamle Falck-grund. Problemet er bare, at det allerede er for småt.

Esbjerg: Det skulle blive så godt, da havnearbejderne i Losseklubben af 1944 sidste år tog afsked med det efterhånden noget nedslidte mønstringshus fra slutningen af 1950'erne i Cort Adelers Gade.

I stedet rykkede havnearbejderne tættere på deres arbejdspladser på kajarealerne i den nye Østhavn og stemplede ind i nyt og strømlinet velfærdshus ved siden af havnens nye servicegård på den gamle slagterigrund ved Gammelby Ringvej.

Bygherren til hele herligheden er Esbjerg Havn, men mindre end et år efter ibrugtagningen af velfærdshuset med omklædnings- og baderum, sauna, tørrerum, mønstringslokale, produktionskøkken, mødelokale samt et lokale til fitnessfaciliteter viser det sig at være bygget for småt. Derfor skal Esbjerg Havn og repræsentanter for losseklubben mandag mødes for at drøfte, hvordan den pladsmæssige udfordring kan løses.

Hovedforklaringen på pladsproblemerne er opstået efter, at DFDS kort før jul besluttede at flytte rederiets terminal fra Dagvej til en ny, moderne terminal i Østhavnen. Det har sendt yderligere omkring 50 DFDS-terminalarbejdere ind i det nye velfærdshus, som ifølge havnearbejderne i Losseklubben af 1994 allerede fra begyndelsen kæmpede med pladsproblemer. Havnearbejderne mener ifølge JydskeVestkystens oplysninger, at der ved indflytningen ikke var sørget for tilstrækkeligt med skabsplads til de omkring 120 havnearbejdere, som udgør kernen af husets brugere. Også selve salen, hvor havnearbejderne opholder sig, er mindre end den de forlod i Cort Adelers Gade, hvilket de også anser som problematisk - ikke mindst efter DFDS-folkenes entre.