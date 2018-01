Ny havnebestyrelse skal drøfte firmaers kritik af prisstigning

Det sker efter, at virksomhederne i december meddelte Esbjerg Havn, at de ikke ville acceptere en af havnebestyrelsen varslet forhøjelse af areallejen på 1,4 procent. Virksomhederne, som er samlet i Areallejer- og Grundejerforeningen på Esbjerg Havn, bad samtidig om et møde inden årsskiftet. Og det fik de.

Går for lang tid

Lidt mere meddelsom er formanden for areallejerforeningen, Kristian Svarrer, der også er ejer og direktør, Jutlandia Terminal/J. Lauritzen's Eftf. Han siger direkte adspurgt:

- Vi har holdt et møde med havnen, og vi er glade for, at det kunne komme i stand med kort varsel. Vi er til gengæld ikke så glade for, at havnen først vil tage sagen op i bestyrelsen på det næste ordinære møde i marts. Det, synes vi, er lang tid i et spørgsmål, som de burde få ud af verden meget hurtigt, siger Kristian Svarrer, der ikke har nogen fornemmelse af udfaldet:

- Jeg vil sige det sådan, at vi nok vil blive meget positivt overrasket, hvis de annullerer lejestigningen.

De kritiske havnevirksomheder, som blandt andet tæller Claus Sørensen A/S, IAT A/S, Blue Water Shipping A/S og Niels Winther & Co. mener, at det er urimeligt, at havnen med et overskud i 2016 på 79,6 millioner kroner ud af en omsætning på 231 millioner kroner vil pålægge lejestigningen midt i en periode, hvor olie og gas, offshore-vind og marineindustrien skriger efter prisreduktioner, hvilket i Esbjerg allerede har kostet mange arbejdspladser.

Desuden anfører de, at mange firmaer kæmper med underskud og faldende indtjening, og de opfatter prisstigningen, som en provokation i forhold til et samarbejdsklima, der i forvejen er præget af beskyldninger om offentlig opgavetyveri og frygt for en ny havnelov, der kan give danske havne øgede operatørmuligheder.