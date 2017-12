Mistanke om skadedyr rammer salget af slik og popcorn i Esbjergs biografer

Mistanke om skadedyr hos Nordisk Film Biografer Esbjerg betyder, at biografen først vil være i normal drift igen i det nye år.

Esbjerg: Salget af slik, sodavand og popcorn ved Nordisk Film Biografer på Tovværket i Esbjerg måtte torsdag i al hast flyttes til et område ved biografens foyer og billetsalg, hvor ansatte har haft travlt med at oprette et midlertidigt salgsområde. Det sker ifølge Carsten Nørtoft, regionschef i Nordisk Film Biografer, efter mistanke om skadedyr. - Vi er i gang med en undersøgelse, efter at vi har taget kontakt til Fødevarestyrelsen og en skadedyrsbekæmper. Fødevaresikkerheden for vores gæster et det allervigtigste, og vi vil ikke gå på kompromis med noget i sådanne sager. Vi går med livrem og seler, oplyser Carsten Nørtoft.

Sådan noget kommer altid ubelejligt, men det er naturligvis ekstra ærgerligt, at det sker her mellem jul og nytår, hvor vi har rigtig mange gæster. Derfor har vi også kaldt ekstra mandskab på arbejde. Carsten Nørtoft, regionschef i Nordisk Film Biografer

Guider til bagindgang I november sidste år måtte biografen i Esbjerg lukke helt ned i et par dage - også efter mistanke om skadedyr, men denne gang er skaden begrænset til en midlertidig flytning af salget af slik og popcorn. - Sådan noget kommer altid ubelejligt, men det er naturligvis ekstra ærgerligt, at det sker her mellem jul og nytår, hvor vi har rigtig mange gæster. Derfor har vi også kaldt ekstra mandskab på arbejde, og jeg vil gerne understrege, at vi ikke er lukket. Gæster kan stadig trygt og roligt tage i biografen som altid, og de kan også købe popcorn, sodavand og slik om end nok i et mere begrænset omfang. De skal blot følge den skiltning, der er etableret, siger Carsten Nørtoft med henvisning til at den lokale biografchef, Finn Hansen, og hans personale har opsat et gult og sort afspærringsbånd, som fra billethuset i foyeren guider gæster til en bagindgang.