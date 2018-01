Markant direktør foreslår boliger på Esbjerg Strand

Direktør for Claus Sørensen Ejendomme mener, at eventuelle havnenære boliger bør ligge på Esbjerg Strand fremfor Dokken. Borgmester slår dog fast, at det ikke er en mulighed.

Esbjerg: Tanken om boliger i en hel ny bydel ved siden af lystbådehavn, cafeer og andre maritime aktiviteter på havneøen på Esbjerg Strand har været besnærende på Esbjerg Rådhus, og for et par år siden skrev den nu tidligere borgmester Johnny Søtrup (V) endda i en mailkorrespondance med en borger i byen, at "vi siger det ikke højt endnu, men vi kunne godt tænke os at etablere boliger der".

Ønsket har imidlertid aldrig været fremført officielt - ikke mindst, fordi det planmæssigt ikke er muligt. Som det er i dag, er området, som hastigt er under udvikling, udlagt til lystbådehavn, havnerelaterede fritids- og søsportformål, museum, offentlige arealer og naturområde kombineret med domicilbyggeri samt virksomheder, der understøtter og servicerer havnens funktioner og havneerhverv.

Men nu foreslår John Andersen, der er direktør for Claus Sørensen Ejendomme A/S og igennem adskillige år var det afdøde erhvervsfyrtårn Tage Sørensens højre hånd, at kommunen kan sælge jord ved Esbjerg Strand til boligbebyggelse, ligesom han peger på et det nærliggende areal, hvor arkitekt Harald Peters' feriehuse engang lå på hjørnet af Hjertingvej og Tarphagevej som egnet til attraktiv boligbebyggelse.