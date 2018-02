Mælkefamilie mister fødegård og 900 dyr i konkurs

Ribe: Mens vi går i mod lysere tider, var det forleden en mørk, trist dag for mælkeproducent Ole Sørensen og hans familie på Ravninggaard nord for Kalvslund ved Ribe. Her måtte den 44-årige landmand i samråd med de største panthavere - Realkredit Danmark og Danske Andelskassers Bank - indgive konkursbegæring til Skifteretten ved Retten i Esbjerg.

Konkursboet, som nu styres af panthavernes mand, advokat og partner Michael E. Hansen, Penta Advokaterne i Kolding, omfatter ikke færre end cirka 900 dyr - 455 jerseykøer og 460 ungkøer - samt mindst 225 hektar jord, hvilket placerer bedriften blandt nogle af de største malkebrug i landsdelen.

Om baggrunden for den drastiske beslutning, som styrter familien Sørensens livsværk i grus, oplyser kurator, at det er udløb af afdragsfrihed på lån, der i sidste ende fældede Ravninggaard.

- Gælden var ganske enkelt for stor i forhold til at kunne servicere driften, sammenholdt med at der er sket udløb af afdragsfrihed på realkreditlån. Derefter var eneste fremgangsmåde en egenbegæring efter aftale med panthaverne, forklarer Michael E. Hansen.

Han siger, at han på nuværende tidspunkt ikke har tal for de samlede fordringer imod konkursboet, ligesom han ikke ønsker at oplyse, hvor stort et beløb Realkredit Danmark og Andelskassen har i klemme, men der er grund til at antage, at der er tale om ganske anseeligt millionbeløb.