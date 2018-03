Macartney lander nyt underskud - denne gang er det blodrødt

Macartney A/S måtte sidste år fremlægge sit første minus i næsten 30 år. Den daværende direktør fastslog, at der var tale om en enkeltstående begivenhed, men i virksomhedens seneste regnskab er underskuddet vokset til mere end 17 millioner kroner.

Esbjerg: Med krisen i oliebranchen var det lidt af en uundgåelig bét for en af Esbjergs signaturvirksomheder inden for offshoreindustrien, undervandspecialisten Macartney A/S i Hjerting, at virksomheden for første gang i 28 år lukkede årsregnskabet for 2016/15 med røde tal.

Det var samtidig mangeårig administrerende direktør Niels Erik Hedegaards sidste år posten som øverste chef, og han fastslog, at det negative resultat efter alt at dømme var en enkeltstående begivenhed.

Men det var det ikke, har både Hedeager, der er tiltrådt som bestyrelsesformand, og hans afløser i chefstolen, Claus Oman, måttet erkende.

Underskuddet fra 2015/16 på knap syv millioner kroner er i årsregnskabet for 2016/17 blevet vekslet til et underskud, som er mere end dobbelt så stort, nemlig på 17,6 millioner kroner. Omsætningen er steget fra 431 til 452 millioner kroner, men der er fortsat langt til tidligere drømme om at runde en omsætning på en milliard kroner.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Macartney, men i regnskabets ledelsesberetning hedder det, at

"Med udgangspunkt i det verdensomspændende fald i olieprisen har Macartney i de seneste år været igennem en afmatning inden for afsætning til olie og gasindustrien, som er virksomhedens hovedmarked. Som en konsekvens af denne udvikling er der gennemført en række justeringer og tilpasninger med mange engangsomkostninger til følge. Macartney har derudover valgt at investere i udvikling, som de kommende år ventes at bidrage til øget aktivitet. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende."

Videre hedder det, at Macartney under hensyntagende til et olieprisniveau på omkring 60-70 dollar per tønde samt investeringen i udvikling af nye markeder forventer det kommende års omsætning og resultat realiseret på et højere niveau.

Dertil kommer, at Macartney i 2017 har overtaget de sidste ti procent af Holstebrovirksomheden ASME A/S, således at MacArtney nu ejer 100 procent. Macartney er også ved at flytte ind i naboejendommen på 10.000 kvadratmeter, det tidligere Hjerting Laks, som blev erhvervet i 2016. Bygningen sorterer under Niels Erik Hedeager, der er direktør for selskabet Macartney Properties ApS, og det forventes, at ejendommen vil påvirke virksomhedens ekspansionsmuligheder positivt i de kommende år.

Samlet set hedder det i ledelsesberetningen, at der forventes en fremgang i koncernomsætningen på 100 millioner kroner med en positiv indtjening til følge. Den øgede fremgang i omsætningen baserer sig på en stigende ordrebeholdning, et helt års ejerskab af ASME samt den stigende oliepris, som øger efterspørgslen efter koncernens produkter.

Trods det nye underskud er Macartney fortsat er særdeles solid forretning. Efter disponering af årets resultat udgør egenkapitalen i koncernen 175 millioner kroner svarende til 55,6 procent af balancesummen. MacArtney, som foruden hovedkontoret i Hjerting har datterselskaber i hele verden, beskæftiger i alt cirka 400 medarbejdere. Afdelingen, det tidligere ASME, som er specialister i PLC- og PC-løsninger samt stål- og maskinbearbejdning, beskæftiger cirka 100 medarbejdere.