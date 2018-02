Esbjerg: Vejen til statens finansieringsfond, Vækstfonden, som medvirker til at skabe flere vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed, skal være endnu kortere for de sydvestjyske virksomheder.

- Som erhvervschef i bl.a. Sydbank i Esbjerg har jeg længe fulgt med i Vækstfondens arbejde og set, hvordan fondens låne- og kautionsprodukter ofte får den samlede finansieringsløsning på plads. Jeg ser enormt meget frem til at møde virksomheder og samarbejdspartnere og være med til at sikre, at endnu flere sydvestjyske virksomheder får adgang til den finansiering, de har behov for, som led i vækstplanerne, fortæller Henrik Godtfredsen i en pressemeddelelse.

Erhvervsejendom og ejerskifter i fokus

Siden 2014 har Vækstfonden medfinansieret 100 sydvestjyske virksomheder for mere end 300 mio. kr. Med Henrik Godtfredsen på holdet vil fonden styrke indsatsen overfor især de etablerede virksomheder inden for industri, produktion og offshore, hvor Vækstfonden oplever et stigende behov for risikovillig kapital.

- I Vækstfonden oplever vi ofte, at det kan være svært for virksomheder at opnå den nødvendige kapital til at gennemføre et ejerskifte eller købe nye erhvervsejendomme, især uden for de større byer. Igennem de seneste måneder har vi særligt hjulpet virksomheder inden for offshore-sektoren med at få den samlede finansiering på plads, da sektoren har oplevet en del modvind i takt med olieprisernes dyk, fortæller Henrik Holst Elstrøm, erhvervskundedirektør hos Vækstfonden i Vojens og fortsætter:

- Sammen med virksomhedens bank eller realkreditinstitut kan vi altså finansiere nogle af de typer investeringer, der ellers har svært ved at lykkes. Og vi er meget glade for nu at have Henrik Godtfredsen med på holdet med sit store lokale netværk.