Landgangen i mål - bliver færdig inden Tall Ship Races

Esbjerg Kommune oplyser, at den sidste del af Landgangen, broen over Toldbodvej/Øster Havnevej, vil stå færdig senest den 1. juni.

Esbjerg: Så er den omsider hjemme. Flere end 15 år efter, at direktør Bjarne Pedersen med Dokken-projektet fødte ideen om en broforbindelse mellem Esbjerg by og Esbjerg Havn, og cirka seks-syv år efter, at projektet Landgangen blev præsenteret for første gang, kan der nu sættes en slutdato på det storstilede projekt.

Esbjerg Kommunes direktør for Teknik & Miljø Hans Kjær bekræfter overfor JydskeVestkysten, at Landgangen bliver færdig seneste den 1. juni. Dermed har esbjergenserne også fået en ny forbindelse mellem Havnegade og Dokhavnen, når byen denne sommer er vært for Tall Ships Races og Esbjerg Havns 150 års jubilæum.

- Jeg kan bekræfte, at vi har indgået en aftale med entreprenøren om, at Landgangen er færdig den 1. juni og dermed i god tid inden Tall Ships Races, siger Hans Kjær.

Allerede i august sidste år blev Havnepromenaden i Havnegade officielt åbnet, mens indvielsen af Landgangen, den 280 meter lange stibro, der som en gren snor sig hen over kleven og gennem trækronerne i Byparken, rundt om havneadministrationen - har trukket ud, fordi den sidste del af projektet, nemlig broen over Toldboldvej, til elevator- og trappetårnet på den anden side af vejen, har været stærkt forsinket.