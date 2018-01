Konkursramte Slik For Voksne åbner med ny ejer

Slik For Voksne, der gik konkurs for 14 dage siden, genåbner med indehaveren af et transportfirma som ny ejer.

Esbjerg: Så er der godt nyt til voksne i Esbjerg med hang til lækre vine og champagner, chokolade og spiritus.

Esbjergs største vinforretning med navnet Slik For Voksne åbner nemlig igen på den velkendte adresse i Kongensgade 100, og hvis de sidste underskrifter sættes på papir tirsdag, hvilket betegnes for 99 procent sikkert, slår Slik For Voksne igen dørene op på lørdag. Ligeledes gennemføres den planlagte spiritusfestival på Tobakken den kommende fredag.

Det er blot to uger siden, at Slik For Voksne blev erklæret for konkurs ved Skifteretten under navnet Selskabet af 11/11-2017 ApS. Det var den 16. januar, og indehaver Kim Jepsen meddelte på forretningens facebookside, at konkursen kom som en overraskelse, men også at de ville komme tilbage. Det løftet må siges at være indfriet.

- Stort set alle livliner er blevet brugt, venner og familie har spædet til, og der er blevet drukket spandevis af kaffe og arbejdet til sent for at få tingene til at hænge sammen. Det har resulteret i, at vi har købt det, der kaldes for en komplet løsning bestående af butik og varelager, fortæller Kim Jepsen.