Konflikt afblæst: DFDS-skib bliver losset i Esbjerg

DFDS-skibet Ark Dania nåede fredag til Helgoland, før der sent fredag aften blev indgået en aftale, der betyder, at skibet lørdag håndteres på Blue Waters nye terminal i Esbjergs Østhavn.

Esbjerg: Konflikten mellem havnearbejderne og Blue Water Shipping i forbindelse med DFDS' beslutning om at lukke sin terminal i Esbjerg og i stedet benytte Blue Waters nye multiterminal er afblæst.

Sent fredag aften blev der indgået en aftale mellem Blue Water og løsarbejderne i Losseklubben af 1944.

Det oplyser stifter og adm. direktør hos Blue Water Shipping, Kurt Skov.

Det betyder, at havnearbejderne lørdag formiddag begynder at losse Ark Dania på Blues Water nye terminal i Østhavnen. Ark Dania havde ellers fredag eftermiddag sat kursen mod tyske Cuxhaven, efter at have ligget i venteposition ud for Fanø i cirka et døgn. Ark Dania nåede til Helgoland inden skibet returnerede mod Esbjerg.

Et andet DFDS-skib, Fionia Seaways, blev fredag aften bedt om at sejle til Fredericia, hvor skibet ventes at anløbe lørdag aften.