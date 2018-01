Kommunen gør sig lækker for nybyggere

Esbjerg Kommune har lanceret en ny hjemmeside, hvor købere med nybyggerdrømme let kan finde de ledige grunde på et brugervenligt kort, der også viser skoler og daginstitutioner i nærheden.

- Med hjemmesiden samler vi en masse oplysninger med relevans for tilflyttere og kommunens egne indbyggere, som overvejer at købe en byggegrund. Her får man et mere alsidigt og nuanceret billede af kommunen og de mange bosætningsmuligheder, fortæller Chris Nørregaard, Sekretariatet Teknik & Miljø.

Esbjerg Kommune har nemlig lanceret en ny hjemmeside, som gør det lettere at få overblik over de grunde, der er til salg

I de kommende år vil især olie- og gasindustrien med Nordsø-aftalen og den 21 milliarder kroner dyre genopbygning af Tyra-feltet skabe bunkevis af job i Esbjerg og omegn, og skulle nogle af disse mange mennesker ønske at købe en kommunal byggegrund, har de nu fået betydeligt bedre muligheder for at kvalificere deres beslutning. Det samme gælder indbyggere, som i forvejen bor i kommunen.

Esbjerg: Med næsten 100 solgte byggegrunde har Esbjerg Kommune givet boligdrømme luft under vingerne til rekordmange familier i 2017, men i fremtiden vil kommunen gøre det endnu nemmere for potentielle nybyggere og tilflyttere at finde det helt rigtige sted til deres drømmehus.

Lokale tager imod

På hjemmesiden www.byggegrunde.esbjergkommune.dk kan man blandt andet via et kort hurtigt og nemt finde ud af, hvor mange byggegrunde, der er til salg i et bestemt område, ligesom man får generel information om området, grundpriser, lokalplaner og salgsvilkår.

Man kan også via links komme direkte til det pågældende områdes daginstitutioner og skoler, og man kan få adgang til informationer om Esbjerg Kommunes tilflytterservice. Sidst men ikke mindst kan man under fanen "Mød naboerne" finde kontaktoplysninger til de forskellige områders ambassadører. For hvert enkelt område/bysamfund kan man således finde telefonnumre og e-mails til repræsentanter for lokalråd og andre lokale råd og foreninger.

- Det har været væsentligt, at hjemmesiden også indeholder den vinkel, at man bosætter sig et sted hvor der bor en masse i forvejen og i lokalsamfund som på hver deres måde har en masse at byde på, påpeger Chris Nørregaard.

Fra 2018 vil de kommunale grunde desuden være at finde på boligportalen Boliga, men ender jagten efter en byggegrund med, at man ændrer kurs og i stedet kigger efter et hus eller lejlighed, kan man på hjemmesiden også finde kontaktoplysninger på alle ejendomsmæglere i kommunen.