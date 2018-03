Karréen sælger for 155 millioner: Unge ældre sætter skub i Esbjergs boligmarked

Esbjerg: Keld Droob, manden bag Esbjergs for tiden mest spektakulære lejlighedsbyggeri, Karréen, har for længst meddelt, at han selv flytter ind i en af lejlighedskompleksets penthouselejlighed med ni rum fordelt på knap 330 kvadratmeter og med 46 kvadratmeter altan.

Men den markante købmand og mangemillionær og hans hustru er ikke de eneste som skifter villaen ud med en lejlighed i komplekset i Kongensgade, Englandsgade og Borgergade, der tidligere er blevet betegnet som et af provinsens mest ambitiøse boligprojekter og en arkitektonisk attraktion

Home Esbjerg, der sælger lejlighederne for familien Droob oplyser således i en pressemeddelelse, at man har solgt og reserveret boliger for 155 millioner kroner i Karréen. Det svarer til at 32 lejligheder er solgt og otte er reserveret. I alt har Karréen godt 80 lejligheder.

Ifølge ejendomsmægler Michael Jensen skyldes projektets store succes en markant vækst i byen, og især i den centrale del af midtbyen.

- Det er tydeligt at mærke, at Esbjerg har vokseværk. De mange nye og gode arbejdspladser tiltrækker økonomisk stærke tilflyttere, og derfor er boligmarkedet i Esbjerg meget attraktivt at sælge i. Vi oplever kort salgstid, og stigende priser, fortæller Michael Jensen, Home Esbjerg.