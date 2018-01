John Sørensen bliver nummer to i Rambølls nye energi-division

Esbjerg: John Sørensen, adm. direktør hos Rambøll Olie & Gas i det flotte nye domicil på Bavnehøj i Esbjerg, har i løbet af kort tid fået et par nye titler. Først blev han udpeget og valgt til Esbjerg Havns bestyrelse, og nu kan han også på sit visitkort skrive executive director i ingeniørkoncernens nye division, Rambøll Energy.

Dermed bliver John Sørensen næstkommanderende efter Thomas Rand, som bliver administrerende direktør, i den nye division, som samler de to hidtil selvstændige forretningsenheder, Rambøll Oil & Gas og Rambøll Energy, under ét. Det bliver en forretningsenhed med 1,2 milliarder kroner i omsætning, 400 kunder, 1.500 ansatte og 4.000 projekter. En enhed der vel og mærke vil beskæftige sig både med den fossile side af energisektoren såvel som den grønne, vedvarende side af sektoren.

Som hovedårsag til nævner Rambøll, at verdens energimarkeder ændrer sig. Selvom olie og gas fortsat vil spille en vigtig rolle i de kommende år, er der et kraftigt skub i retning af vedvarende energi og et voksende fokus på bæredygtighed. Store aktører inden for olie- og gassektoren som Total og Statoil ændrer deres portefølje og strategier for at imødekomme denne grønne overgang, anfører Thomas Rand, der samtidig understreger, at sammenlægningen af de to enheder langt fra betyder mindre fokus på olie og gas.

- Vi forventer stadigvæk, at olie- og gas vil vokse. Men den øvrige del af Rambøll Energy vil vokse hurtigere, oplyser han.