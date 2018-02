Jensen & Jensen udvider porteføljen med nye lejligheder i midtbyen

Esbjerg: Brødrene Jensen og Jensen med fornavnene Lars og Flemming har i det stille og uden den store ramasjang i offentligheden sideløbende med driften af tømrer- og snedkervirksomheden Jensen & Jensen investeret stort på ejendomsmarkedet i Esbjerg.

Og ejendomsporteføljen, bestående af såvel eksisterende boligudlejningsejendomme og nybyggeri, fortsætter med at vokse. Således er Jensen & Jensen netop nu i færd med at nedrive ejendommen, som tidligere har huset Café Paraplyen på hjørnet af Strandbygade og Islandsgade.

Lars Jensen understreger, at Esbjerg Kommune endnu ikke har givet den endelige tilladelse, men det er planen, at der på matriklen skal opføres ni toværelses lejligheder, som i gennemsnit får en størrelse på 66 kvadratmeter.

- Vi mener, at vi kan etablere gode og solide lejligheder, der kan konkurrere med priserne på markedet. Vi kan se, at der er mange små lejligheder på vej, men vi oplever også , at der er stigende efterspørgsel blandt unge mennesker på de lidt større lejligheder, hvor man kan have for eksempel egen vaskemaskine og opvaskemaskine, siger Lars Jensen.