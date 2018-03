Ingen tror på direkte oprykning for EfB

EfB's administrerende direktør forventer at være klogere på klubbens jagt efter en returbillet til superligaen allerede inden udgangen af denne måned. Inden da har EfB i tre spillerunder i træk mødt de hold, som aktuelt er placeret lige over klubben i tabellen.

- Jeg tror ikke de henter Vejle, men jeg tror, de ender i top tre. Sker det ikke, vil det være en fiasko, fastslår sportsjournalist Ole Bruun, JydskeVestkysten, der mener, at EfB bør have en fair chance for at slå nedrykningskandidater fra superligaen som Lyngby, Helsingør og Randers.

Esbjerg: Fredag aften spillede Vejle og Thisted - to af EfB's største rivaler i kampen om oprykning til Superligaen - uafgjort i en nulløsning, og dermed har de blå og hvidstribede med en sejr over Skive i forårspremieren søndag på Blue Water Arena blot to og fem point til ligaens to førende hold med 13 kampe og 39 point tilbage at spille om.

Optimistisk borgmester

Bookmakerne tror heller ikke på EfB som den direkte oprykker, men trods den nuværende placering som rækkens nummer fire, spås EfB en andenplads.

- Kigger man på Esbjergs hold er de mand for mand mindst på niveau med superligaens nuværende bundhold. Det er selvfølgelig i det lys, vi har vurderet Esbjergs chancer for oprykning. Løbet om direkte oprykning er tæt på at være kørt, men kan holdet sætte sig på én af de to slutspilspladser, er vores vurdering at holdet skal have gode chancer mod de to forventede bundpropper fra superligaen, siger Thomas Holm, pressechef hos NordicBet.

Den særdeles fodboldinteresserede borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), så EfB i den sidste testkamp mod Marienlyst. Og han er optimist.

- Jeg tror fuldt og fast på, at EfB rykker op. For første gang i mange år har holdet ikke oplevet en masse udskiftninger i vinter-transfervinduet, min klare fornemmelse er, at stemningen på holdet er god, og flere af klubbens talenter er ved at etablere sig på førsteholdet. Jeg så selv den sidste træningskamp i fem graders kulde, og jeg synes, at de virker klar, siger han.