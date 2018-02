Imerco fuldender Esbjerg Storcenters ankerlejer-liste

Esbjerg: Et indkøbscenter uden en isenkræmmer er lidt som en zoologisk have uden dyr, og derfor lægger Verner Thomsen, centerchef i Esbjerg Storcenter, ikke skjul på, at det er noget af en appelsin, som nu er drattet ned i centrets turban.

Esbjerg Storcenter kan nemlig præsentere Imerco som ny lejer med forventet åbningsdag den 1. juni i et godt og vel 500 kvadratmeter stort lokale overfor Super Brugsen ved det nye centertorv, og tæt på den samme lokalitet, hvor Bahne, der var centrets seneste isenkræmmerbutik, lå.

- Alle vores butikker er selvfølgelig vigtige for os, men Imerco betyder bare rigtig, rigtig meget. Der er bare tidspunkter på året, for eksempel i julen, hvor en isenkræmmer ikke er til at undvære, konstaterer centerchefen.