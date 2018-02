Husene på Fanø går som varmt brød

- For helårsboligerne er det både lokale og tilflyttere, der søger. For sommerhusene stammer interessen primært fra Esbjerg og trekantsområdet, siger Kristin Martinsen, ejendomsmægler og indehaver af Nybolig Fanø.

Afsmitning fra Esbjerg

Erik Nørreby mener, at den stigende efterspørgsel er et tegn på, at det generelt går godt i området.

- Der er kommet godt gang i markedet i Esbjerg, og det smitter også af på Fanø. Jeg forventer også, at interessen for køb af sommerhuse vil stige, da sommerhusudlejningen går godt, og man derfor er sikret en god lejeindtægt, hvis man vælger at leje sit sommerhus ud i dele af året, siger Erik Nørreby.

Han fortæller desuden, at man netop har solgt et par helårsboliger i januar, og at man er ved at afslutte to i februar også. Det er efter årstiden ganske pænt, oplyser han.