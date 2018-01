Hundredvis af esbjergensere har fået ny bil i 2018

Hos Bilhuset Esbjerg i Exnersgade er salget af mærkerne Opel og Citroën gået over al forventning, og alene ved åbent hus-arrangementet sidste lørdag blev der underskrevet 18-20 slutsedler, vurderer indehaver Michael T. Petersen. Han oplyser, at Bilhuset totalt set har solgt omkring 60 biler siden den 2. januar.

I hvert fald har op imod 250 personer og familier i Esbjerg indledt det nye år med at erhverve sig en ny bil, hvilket vurderes at være det bedste bilsalg i Esbjerg i mange år.

I en undersøgelse fra AutoBranchen Danmark svarer 85 procent af brancheorganisationens bilforhandlere, at de tror på et stigende salg i 2018 eller i hvert fald et salg på niveau med 2017.

Hovedårsagen til travlheden i byens bilhuse er ikke mindst omlægningen af bilafgifter, som kaster usædvanligt mange nytårstilbud af sig i år, og der er faktisk mange tusinde kroner at spare på pris eller udstyr. Iagttagere i branchen fortæller således, at de aldrig har oplevet et lignende niveau af kampagner, som igen vurderes at hænge sammen med en vis ophobning af biler hos forhandlere og importører under og efter omlægningen af afgifterne.

Fælles for de bilforhandlere, som JydskeVestkysten har talt med, er, at de har haft mere end almindeligt travlt. Hos Bjarne Nielsen Bilers afdeling med salg af Renault, Volvo og Dacia har Christian Pearson og kollegerne lukket godt 40 handler, mens kollegaen, Ib Skov, hos Ford Store på den anden side af Storegade allerede har nået sit salgsmål for hele januar.

Køber i stedet for leasing

Omlægningen af afgifter betyder også, at det blevet mere interessant at sælge de lidt dyrere biler til private. Det mærker man hos Bent Pedersen A/S, som blandt andet sælger Mercedes.

- Det er mange år siden, at vi har haft en så god start på året. Jeg synes også, at vores importører er friske med gode kampganetilbud, og vi konstaterer, at folk fra andre mærker i højere grad shopper over til Mercedes, fordi de nu synes prisen er mere fornuftig, siger salgschef Henrik Christensen, der vurderer, at forretningen har solgt to tredjedele mere i årets først uger sammenlignet med de forrige år.

Han siger også, at forbrugerne som følge af afgiftsomlægningen har ændret adfærd, så de køber i stedet for at indgå leasingaftaler.