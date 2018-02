Her er Esbjergs travleste vej i myldretiden

Og hvis du synes, at det er træls at køre i en kø på Strandby Kirkevej på vej mod for ekesmpel Sydvestjysk Sygehus,skal du vide, at det sagtens kan blive endnu værre.

Det viser en ny opgørelse fra Vejdirektoratet over, hvor mange minutter det tager en bilist at køre én kilometer i myldretiden på de hårdest ramte strækninger i landets fem største kommuner.

Folketingets transportudvalg havde egentlig bedt om at få oplyst, hvor mange minutter det tager en bilist at køre en kilometer i myldretiden i alle landets kommuner, men det vil ifølge transportministeren kræve et stort tidsforbrug i Vejdirektoratet, som forventer at kunne levere en samlet oversigt over udvalgte vejstrækninger i landets kommuner i slutningen af januar.

Værst i København

Værst står det til i København, hvor rejsetiden for en kilometer på H. C. Andersens Boulevard er oppe på 7,1 minutter. Det kan omsættes til en kørehastighed på bare 8 kilometer i timen. Lidt hurtigere går det i Aalborg, hvor rejsetiden for en kilometer på Vesterbro ligger på 5,3 minutter, skarpt forfulgt af Aarhus og Odense, hvor rejsetiden på de mest trafikerede strækninger ligger på henholdsvis 5 og 4,7 minutter per kilometer.

Vejdirektoratet indsamler løbende oplysninger om bilernes hastighed på det danske vejnet på baggrund af GPS-målinger, som indeholder data om klokkeslæt og køretøjets position, hastighed og retning med intervaller på 15 sekunder eller hyppigere.

Og Vejdirektoratet forventer, at trængslen i Esbjerg og andre danske byer vil stige i de kommende år. Antallet af såkaldte køretøjs-kilometer ventes at stige med omkring syv procent på det samlede danske vejnet i perioden 2016 til 2020. Stigningen ventes også at fortsætte i det kommende årti, så i hele perioden mellem 2016 til 2030 vil der ske en vækst i kørte kilometer på 16 procent.

Det er Folketingets transportudvalg, der har bedt transportminister Ole Birk Olesen (LA) om at få udarbejdet en opgørelse over rejsetiden for bilister i myldretiden.