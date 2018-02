Espresso House åbner sin nye kaffebar med plads til 200 i to etager, hvor tøjbutikken Frandsen ligger i dag. Tøjbutikken rykker ind ved siden af og håber, at kaffebaren vil være med til at skaffe flere kunder.

Esbjerg: Lokalet, som i årtier har huset tøjbutikken Frandsen på hjørnet af Kongensgade og Kirkegade, skal omdannes til en af landets største kaffebarer, når Espresso House åbner til sommer. Frandsen flytter i samme ombæring til lejemålet ved siden af, hvor Bog & Idé i dag har outlet bogudsalg. En ren win win-situation, mener Niels Frandsen, der er indehaver af tøjbutikken og anden generation efter faderen Bent Frandsen, som er ejer af bygningen, hvor han igennem årtier har ekviperet i tusindvis af esbjergensiske kvinder. - Vi flytter, men ikke længere væk end 37 centimeter til den anden side af væggen. I lang tid har jeg gået med overvejelse om flytte tøjbutikken i lokaler, som er lidt mindre, og rent faktisk passer vores nuværende lokaler bedre til en café, mens nabobutikken, passer bedre til os, Det er win win, siger Niels Frandsen. Han glæder sig samtidig på byens vegne over, at den i bestræbelserne på at skabe såkaldt storbykvalitet i midtbyen, får en ny, stor kaffebar. - Og jeg skal da heller ikke lægge skjul på, at jeg glæder mig over at blive nabo til en Espresso House, som jeg håber vil trække en masse mennesker hertil, siger Niels Frandsen.

Espresso House Espresso House er Nordens største og hurtigst voksende kaffekæde. I alt har kæden i dag godt 400 kaffebarer fordelt i Sverige, Norge, Finland, Tyskland og Danmark.

I Danmark har kæden aktuelt 24 Espresso House-kaffebarer, og har planlagt yderligere fem åbninger i indeværende år.