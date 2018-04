Havneopgør i Esbjerg fortsætter: Firmaer sender opråb til byråd

Esbjerg: Samarbejdsklimaet mellem Esbjerg Havn og havnens virksomheder, som giver beskæftigelse til tusindvis af borgere i kommunen, fortsætter med at være særdeles giftigt, og nu sender virksomhederne et opråb til ejerne af den kommunale selvstyrehavn, Esbjerg Byråd.

Det sker efter den netop afviklede generalforsamling i Areallejer- og grundejerforeningen for Esbjerg Havn, hvor 35 virksomheder bakker op om foreningens linje.

"Areallejer- og grundejerforeningen ønsker at sende et opråb til Esbjerg Havns ultimative ejere, Esbjerg kommune, personificeret af byrådet, om at få en grundig drøftelse af formålet for Esbjerg Havn, og efterfølgende få foretaget de nødvendige tiltag og beslutninger for at få genskabt en velfungerende havn til gavn for alle byens borgere", hedder det i en pressemeddelelse.

Havnens bestyrelse besluttede ellers for godt en måned siden at annullere en stærkt kritiseret forhøjelse af virksomhedernes arealleje i et forsøg på at begrave stridighederne. Dengang ønskede formanden for formanden for areallejerforeningen, Kristian Svarrer, der er medejer og adm. direktør i Jutlandia Terminal/J. Lauritzen's Eftf., ikke at forholde sig til handlingen, før den var blevet drøftet i areallejerforeningen. Det er den så nu.

"I sagen om stigninger i areallejer og vareafgifter, hvor Esbjerg Havns bestyrelse efter hårdt pres fra Areallejer- og grundejerforeningen valgte at kompensere for merudgiften i 2018, dog udelukkende for areallejen, og behændigt har valgt at se bort fra kompensation for stigningen i vareafgifter", hedder det i meddelelsen, som fortsætter:

"Generalforsamlingen var dog noget uimponerede over Esbjerg Havns beslutning, som bedst kan beskrives som et "hold kæft bolsje" overfor Areallejer- og grundejerforeningen, idet man med denne beslutning må forvente at Esbjerg Havn hæver såvel areallejer og vareafgifter med den varslede stigning for 2018 såvel som en kommende stigning i nettoprisindekset i 2019, således Esbjerg Havn betaler havnens virksomheder et engangsbeløb for at få ro".