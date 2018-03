Hæderkronet Esbjerg-firma vender skuden og går i plus

Det seneste årsregnskab fra Rosendahls a/s - print - design - media viser et overskud i 2017 på 2,2 millioner kroner før skat, hvilket blandt andet skyldes investeringer året før og en gennemført turnaround.

Esbjerg: En af Esbjergs hæderkronede virksomheder, trykkeri-koncernen Rosendahls a/s - print - design - media, leverede tilbage i sit 2016-regnskab et historisk ringe resultat, men allerede dengang meddelte indehaver og administrerende direktør Palle Rosendahl, at koncernen var på rette vej med store investeringer og en turnaround med tilpasning af medarbejderstyrken til et lavere aktivitetsniveau.

I 2017 opnåede familieforetagendet, som blev stiftet i en kælder i Esbjerg helt tilbage i 1902 og i dag ledes af tredje generation, effekt af den omlagte kurs.

I et fortsat stærkt konkurrencepræget marked, hvor hovedtrenden er, at efterspørgslen går fra trykte til digitale medier, lander Rosendahls A/S et overskud før skat på 2,2 millioner kroner, hvilket er en klar forbedring forhold til sidste års underskud på 24,5 millioner kroner.

Dermed følger virksomheden sin langsigtede strategi, der foruden tilpasning af medarbejderstaben, også omfatter effektivisering af produktionen med en samlet investering på mere end 50 millioner kroner i hovedsædet på Oddesundvej i Esbjerg.

- Vi befinder os i et marked, hvor der er kamp til stregen, men det er meget positivt, at vi er i stand til at følge den plan, som vi har lagt. Vi har et meget konkurrencedygtigt produktionsapparat, og det her viser, at vi tog den rigtige beslutning om at fremtidssikre det. Vi har samtidig lagt flere produktionssteder sammen på vores hjemmebane i Esbjerg, og vi arbejder hele tiden med at optimere både vores produktionsgange og vores salgsapparat. Det har også betydet, at vi har tilpasset medarbejderstaben undervejs i en turnaround, hvor jeg må rose medarbejderne for deres indsats, ligesom vi forventer eksempelvis en stadig øget digitalisering, fastslår Palle Rosendahl i en pressemeddelse.

Han pointerer, at der også i årene fremadrettet er skarpt fokus på at holde den fastlagte kurs.