Gigantisk forskel på by og land: Spar 238 procent på huskøb i Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune: Der er mange penge at spare, hvis huskøbere vælger et hus på landet i stedet for i Esbjergs midt. Rigtig mange penge.

Det afslører tal fra boligsiden.dk, som viser antal solgte huse og den gennemsnitlige kvadratmeterpris et helt år tilbage - og i modsætning til normalt er den geografiske afgræsning for tallene ikke postdistrikter, men på sogne-niveau.

Helt op til 238 procent er forskellen mellem det billigste og dyreste sogn i Esbjerg Kommune. Mens 51 hushandler i Vor Frelser Sogn i Esbjerg midtby medfører en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 19.109 kroner, koster en gennemsnitlig kvadratmeter hus i Vejrup Sogn 5.640 kroner.

Spiller økonomien således en afgørende rolle ved huskøbet, er der altså store besparelser ved at vælge den billigste del af kommunen og alligevel slippe for at pendle alt for mange kilometer til arbejde.

- Med lidt geografisk fleksibilitet kan man i relativt mange kommuner købe et billigere hus uden at gå glip af de fordele, den enkelte kommune tilbyder, og så bruge de ekstra penge på en bil mere, siger kommunikationsdirektør Birgit Daetz fra Boligsiden.dk.

Ifølge Behrend Behrendsen, medindehaver af ejendomsmæglerkæden Home, som har forretninger i både Esbjerg, Ribe og Bramming, er en medvirkende årsag til de markante prisforskelle, at trenden gennem de seneste år har været, at folk gerne vil være tæt på byens restaurations- og kulturliv. Det har Home blandt andet oplevet med en ganske pæn interesse for Droob-familiens storstilede lejlighedskompleks, Karréen i Kongensgade.

- Trenden er bare, at midtbyerne er utroligt populære, og den store prisforskel afspejler sig i efterspørgslen, siger han.