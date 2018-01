Fyret Blue Water-boss er tilbage på Esbjerg Havn

Svarrer-familiens gamle havnefirma J. Lauritzen's Eftf. og dattervirksomheden Jutlandia Terminal sætter nye mål med en styrket bestyrelsessammensætning. Ny formand er Kim Hedegaard Sørensen, der for et par år siden fratrådte hos Blue Water Shipping.

Esbjerg: Kim Hedegaard Sørensen, der for to år siden fratrådte posten hos Blue Water Shipping som den første adm. direktør efter firmastifter, Kurt Skov, er tilbage på Esbjerg Havn.

Denne gang er det dog ikke i rollen som chef for den daglige drift i en af havnens virksomheder, men derimod som bestyrelsesformand for en af Esbjerg Havns ældste virksomheder, J. Lauritzen's Eftf. samt dattervirksomheden Jutlandia Terminal A/S.

Den familieejede virksomhed i Sønderhavnen, som er en af Esbjergs erhvervsklenodier med rødder helt tilbage til 1884, da Ditlev Lauritzen stiftede rederiet J. Lauritzen, har siden tredje generation - Kasper Svarrer, bestyrelsesformand og lillebror, Kristian Svarrer, adm. direktør - overtog styringen og ejerskabet efter deres far Knud Svarrers død, været igennem en periode med generationsskifte.

Nu er det tid til at sætte nye ambitiøse mål for den stolte virksomhed, og det afspejler sig også i en regulær oprustning på bestyrelsesniveau.

- Det er blevet tid til at tilføje flere gode kræfter til bestyrelsen. Vi har været utroligt glade for bestyrelsens arbejde indtil nu, og min lillebror Kristian har sammen med de ansatte gjort det fremragende, og vi kan se, at vi i den første fase efter vores fars død har en sund og veldrevet forretning.

- Med ny formand og nye folk i bestyrelsen sætter vi os nye mål, og hver især vil komme til at bidrage på hver sin måde, forklarer den i København bosiddende Kasper Svarrer, der forbliver i bestyrelsen og samtidig får mere tid til sit job som chef for kapitalfonden Maj Invests internationale forretningsområde for investeringer i infrastruktur.