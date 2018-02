Frederikshavn har kløerne i Esbjergs skroteventyr

Esbjerg har store og mangeårige drømme om at få fingre i det millardstore marked for skrotning af gamle vindmøller og udtjente installationer fra Nordsøen. Men Frederikshavn kan vække Esbjerg af drømmen.

Esbjerg: Danmarks Naturfredningsforening har foreløbig stækket Esbjergs planer om at få del i det svimlende milliardmarked for dekommissionering af udtjente installationer i Nordsøen, som blandt andet tæller den forestående skrotning af Tyra-feltet. Naturfredningsforeningen har, som afdækket af JydskeVestkysten i flere artikler i sidste uge, indklaget Esbjerg Kommunes tilladelse om et modtageanlæg ved Grusvej ud for Taurusvej til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og sagen kan dermed trække ud i halve og hele år. I forvejen har Esbjerg helt tilbage til Ribe Amtsråd og Offshore Center Danmarks tid haft planer om at få del i dekommissioneringseventyret, som alene inden for olie og gas i Nordsøen vurderes at være på omkring 500 mia. kr., fordi hundredvis af installationer står foran skrotning. I det nordjyske har Frederikshavn Havn imidlertid fuld fart ud over stepperne. Her har havnen meddelt, at man har indgået en aftale med USA-baserede Modern American Recycling Services - i daglig tale MARS - som skulle være i fuld gang med at købe maskiner, etablere samarbejdsaftaler og klargøre ansættelse af formodentlig flere hundrede medarbejdere til et nyt og topmoderne ophugningsværft på et knap 300.000 kvadratmeter stort areal.

Sagen kort Stena Recycling og Semco Maritime har af Esbjerg Kommune fået tilladelse til at etablere et modtageanlæg til skrotning og genindvinding af udtjente offshore-installationer

Sagen haster, fordi det snart skal besluttes, hvor en del af installationerne fra genopbygningen af Tyra-feltet skal dekommisioneres, altså skrottes.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har imidlertid klaget over kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

DN er samtidig bekymret for, at der med flere og flere nye aktiviteter sker en ophobning af uheldige faktorer, der har en negativ indflydelse på Vadehavets natur.

11-årig kontrakt - Arbejdet med faciliteterne er i fuld gang, og vi forventer, at MARS kører fra slutningen af 4. kvartal i år, fastslår Bent Lange, Business Development Manager, Frederikshavn Havn. Hans havnedirektør har tidligere oplyst, at MARS er i fuld gang med forhandlingerne med potentielle kunder og underleverandører, ligesom han har bekræftet, at der er underskrevet en 11-årig kontrakt mellem MARS og Frederikshavn Havn. MARS har hovedkvarter i USA-sydstaten Louisiana, og selskabet har vokset sig stor på ophugning af olieinstallationer fra Den Mexicanske Golf. Det har været fremme, at selskabet sigter mod at skulle ophugge mere end 200.000 ton skrot hvert år fra de kommende, nyanlagte faciliteter i Frederikshavn. - Det bliver et gigantisk projekt, som skal gå efter de helt store olieborerigge fra Nordsøen og herudover de allerstørste skibstyper. Danmark går med ét slag fra at være en beskeden maritim ophugningsnation til at være en betydelig en af slagsen, har en kilde med kendskab til processen tidligere meddelt mediet Søfart.