Formand afviser skjulte motiver i Esbjergs havneudvidelse

Det er aldeles forkert og urigtigt, når man tillægger den nuværende VVM-ansøgning andre motiver end at skaffe fortsatte vækstmuligheder til gavn for havnens virksomheder og kommunens borgere, anfører Flemming Enevoldsen.

Esbjerg: Som om det ikke er nok, at Esbjerg Havns planer om en gigantisk udvidelse af den nuværende Østhavn med en etape 5 og 6 møder problemer fra naboerne på Fanø, så mistænkes havnen også for at operere med skjulte motiver fra sine egne kunder på Esbjerg Havn.

I forbindelse med generalforsamlingen i Areallejer- og grundejerforeningen på Esbjerg Havn meddeler virksomhederne, at "man kan forledes til at tro, at Esbjerg Havns ledelse giver et manipuleret billede af fremtidig vækst (bl.a. etape 5 og 6 - Havneøen) for at retfærdiggøre de store overskud, og Areallejer- og grundejerforeningen efterlyser de obligatoriske business planer for disse projekter".

Det er da også korrekt, at Esbjerg Havn netop har præsenteret et historisk stort overskud på 80 millioner kroner og med en egenkapital på 887 millioner kroner er særdeles velpolstret, men det kan ikke blive mere forkert, når man tillægger havnen en skjult dagsorden omkring havneudvidelsen, oplyser bestyrelsesformand, Flemming Enevoldsen:

- Det er aldeles forkert og urigtigt, når man tillægger den nuværende VVM-ansøgning andre motiver end at skaffe fortsatte vækstmuligheder til gavn for havnens virksomheder og kommunens borgere. Og det at kunne udvide forretningen burde da være af særlig interesse for areallejerforeningens medlemmer. Det er jo for sent at starte processen, når virksomhederne skal bruge arealerne - oftest med kort varsel. De to nyeste projekter i Østhavnen - nye terminaler til Blue Water Shipping og SAL - var jo kun mulige på grund af den tidligere udvidelse af Østhavnen. En proces, som har været mange år undervejs, oplyser Flemming Enevoldsen.