Mundskænken, der forhandlede vin, spiritus og delikatesser, blev den første butikskonkurs i Broen Shopping. Centerchef advarer mod at se lukningen som et tegn på krise i Broen.

Butikken lukkede i sidste uge, og den er dermed den anden butik med salg af vin, spiritus og delikatesser, som tvinges til at kaste håndklædet i ringet inden for kort tid i Esbjerg. Tidligere i år måtte butikken Slik for Voksne i Kongensgade lukke som følge af en konkurs, hvorefter den genopstod med en ny ejer.

Broen Shopping har omkring 60 butikker fordelt på knap 30.000 kvm.På øverste dæk er der plads til 600 biler. Kundeunderlaget er beregnet til cirka 230.000. Broen Shopping er arbejdssted for op imod 750 personer. I foråret 2019 åbner et ny ottesals biograf i tilknytning til Broen

Har lavet kundeanalyse

Hos Broen Shopping advarer centerchef Janni Baslund Dam imidlertid om, at Mundskænkens konkurs skal tolkes som et sygdomstegn - at indkøbscentret har for få kunder.

- Vi er rigtig kede af situationen med Mundskænken. Det klæder et hvert center med en specialbutik, og vi håber at finde en ny, men det et også en butikstype, der er presset. Vi har jo også set en anden lignende butik i gågaden gå konkurs, og jeg ved, at Jonny har kæmpet med næb og klør, forklarer Janni Baslund Dam.

Ifølge centerchefen er Mundskænken den første butikslukning i Broen siden åbningen. Omvendt er der mindst fem lejemål, som er blevet fyldt ud siden påske sidste år. Aktuelt er der blot to ledige lejemål, og her er der ganske pæn interesse, oplyser centerchefen.

Hun oplyser desuden, at centret har fået foretaget en kundeanalyse, der viser, at centret har mange gengangere, men også at der skal mere til for at vende kundernes adfærd. Ikke mindst den stigende nethandel er også en udfordring for de fysiske butikker i Broen.

- Vi er på rette vej, og vi er blevet taget rigtig godt imod af både de lokale og regionale forbrugere. Vi kan se på kurven, at det går fremad, men vi ved også, at det tager tid og hårdt arbejde, fem til syv år vurderes det at tage, før et nyt center er kørt helt i stilling, siger Janni Baslund Dam.