Først lønnedgang: Nu lokker Mærsk med bonus til ansatte på Nordsøen

Maersk Oils indlejede personale på olieplatformene i danske del af Nordsøen kan nu se frem til en bonus, som kan give dem op imod 40.000 kroner mere i årsindtægt.

Esbjerg: Elektrikere, svejsere, stilladsbyggere og overfladebehandlere, som arbejder på Maersk Oils olieplatforme i den danske del af Nordsøen, kan se frem til en lukrativ bonusordning, som kan medføre stigning i årsindtægten på op imod 40.000 kroner. Den gode nyhed for offshoremedarbejderne kommer, efter at A. P. Møller-Mærsks olieforretning, som snart helt officielt overdrages til franske Total, sidste år blev beskyldt for løndumping, og fagforbundene forlangte en realitetskontrol af lønvilkårene for det indlejede personale, som via underleverandører arbejder på olieselskabets danske platforme. De samme fagforbund og flere af deres medlemmer sagde samtidig til JydskeVestkysten, at de følte sig overbeviste om, at forringede lønvilkår og fjernelse af det såkaldte offshoretillæg ville medføre at mange dygtige og erfarne ansatte ville søge arbejde på land, hvor timelønnen efterhånden var den samme.

Ordningen handler om at belønne ansatte, som præsterer godt, men den vil naturligvis også være med til at tiltrække og fastholde den kvalificerede arbejdskraft. Lasse Møller, Muehlhan

Offshore-arbejdet Der arbejdes to uger offshore og dernæst afspadserer de ansatte tre uger i land. Der arbejdes 12 timer per dag - det vil sige, at man gennemsnitligt arbejder 168 timer per tur i de to uger.De ansatte bor ude på platformen og har eget værelse, hvor man har eget fjernsyn. Man får fuld forplejning og der er fri adgang til et fitnessrum.

To gange årligt Med den indførte bonusordning, som fungerer med tilbagevirkende kraft til 1. januar, bliver det nu nemmere at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere samtidig med at produktiviteten styrkes. Ordningen fungerer konkret ved, at de ansattes præstationer kontinuerligt vurderes og derved kan 60 procent af de ansatte gøre sig fortjent til 20 kroner mere i timeløn, 30 procent kan få 30 kroner mere i timen, mens de sidste ti procent får en uændret løn. Dermed får 90 procent af de ansatte på Maersk Oils platforme som minimum 20 kroner mere i timen, og bonussen udbetales to gang årligt. De ansatte er alle lejet ud til Maersk Oil via de to underleverandørerne Semco Maritime og Muehlhan, og bonusaflønningen er som udgangspunkt et anliggende mellem de to virksomheder og de ansatte, men ultimativt er det Maersk Oil, der betaler. Det ses også ved, at Maersk Oil sidste år selv løftede sløret for bonussystemet dog uden at gå i detaljer.