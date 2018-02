Esvagt sætter fart på whistleblower-ordning efter storm om nordkoreanere

Esvagt gennemgår nu rederiets etiske regler og har oprettet en whistleblower-ordning fra sin hjemmeside, efter at det er kommet frem, at nordkoreanske tvangsarbejdere har været med til at bygge et af Esvagts nye fartøjer.

Esbjerg: Esvagt er havnet i et mediemæssigt stormvejr, efter at det er kommet frem i Berlingske, at nordkoreanske tvangsarbejdere deltog i bygningen af skroget til fartøjet Esvagt Njord, der blev leveret i 2016.

Ifølge dokumenterne, som Berlingske har fået aktindsigt i ved det polske arbejdstilsyn, var 19 nordkoreanske tvangsarbejdere beskæftiget med byggeriet af skroget, som det norske værft Havyard fik bygget på det polske værft Nauta. Det norske værft fik opgaven med at bygge SOV-fartøjet til Esvagt i 2014.

Esvagts konstituerede direktør, Kristian Ole Jakobsen, kalder oplysningerne for "forbløffende", og han siger, at han først blev bekendt med oplysningerne, da han i december blev kontaktet af Berlingske.

- Jeg må understrege, at vi absolut intet kendskab har haft omkring disse uacceptable arbejdsforhold, hverken før, under eller efter, at skibet blev leveret fra Havyard i Norge til Esvagt, siger Kristian Ole Jakobsen til Berlingske og tilføjer:

- Hvis vi havde haft nogen mistanke om sådanne forhold, ville vi straks have krævet nybygningsprojektet standset og forholdene ændret. Jeg er meget forbløffet over, at det kan ske i et land som Polen, som er et europæisk land. Vi har selv i perioder haft folk til at inspicere byggeriet af skroget i Polen, og de har heller ikke bemærket noget i den retning.