Esvagt massehyrer: Vil ansætte 100 søfolk

- Vi efteruddanner besætningen til opgaverne og er meget aktive i markedet for at finde nye kolleger til den øgede aktivitet, der kommer, forklarer Nick Vejlgaard Ørskov.

Men lige nu er olieprisen med et niveau omkring 70 dollar på sit højeste niveau i flere år, og Esvagt er i fuld gang med at forbedre sig på et markant øget aktivitetsniveau i 2018, og det kræver flere kolleger.

Esbjerg: Esbjergs stolte offshore-rederi Esvagt har, ligesom mange andre virksomheder i Esbjerg inden for olieindustrien, været ramt af olieprisens nedtur og det heraf følgende lave aktivitetsniveau i Nordsøen - og det er i en grad, så et stort antal af rederiets karakteristiske røde skibe måtte parkeres, arbejdsløse ved kajerne i Dokhavnen, som blev døbt Det Røde Hav.

En stor del af de øgede aktiviteter ventes at komme i britisk sektor. Derfor er en række medarbejdere i gang med at blive opdateret på kurser, så man lever op til sektorkravene.

Støvsuger markedet

Esvagt har udarbejdet en rekrutteringsplan, som skal sikre et løbende optag af nye kolleger for at imødegå nye kontrakter i den norske og ikke mindst britisk del af Nordsøen.

I forvejen er Esvagt det danske rederi, der uddanner suverænt flest ubefarne skibsassistenter, og det er håbet, at man kan finde mange nye kolleger ad den vej:

- Vi har over halvdelen af de uddannelsespladser, der er for ubefarne i Danmark, og vi er i dialog med skolerne og skoleskibene løbende for at sikre en fortsat tilgang, siger Nick Vejlgaard Ørskov og fortsætter:

- Vi forventer at vinde flere kontrakter, end vi aktuelt kan skaffe dansk besætning til. Vi støvsuger markedet for dygtige danske søfolk i øjeblikket. Er det ikke nok til at få alle ledige positioner besat, lejer vi kompetente, udenlandske kolleger ind. Vi skal løse opgaverne, og hverken rederi eller besætning er tjent med, at vi må holde et skib og danske søfolk i havn, fordi vi ikke kan finde de sidste besætningsmedlemmer med dansk pas, siger han.

Med nyansættelserne, og de omkring 60 ansatte på kontoret i Esbjerg Havn, er Esvagt efterhånden tæt på at runde 1.000 medarbejdere.