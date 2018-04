Esbjergs største pengetank har øget formuen med halv mia.

Esbjerg: Det er ikke ligefrem store armbevægelser, der præger folkene bag forretningerne i Esbjergs største pengetank, den af Sørensen-familien kontrollerede Claus Sørensen-koncern. Den, der lever stille lever godt, er mottoet, og det går da også ganske godt uden for megen støj og flimmer.

Et kig på det netop offentliggjorte årsregnskab for 2017 viser, at pengetanken i Claus Sørensens Fond Holding A/S de seneste fem år er vokset med næsten en halv milliard kroner. Aktiviteterne i Claus Sørensens Fond Holding består af produktion og salg af maritimt redningsudstyr i Viking Life-Saving Equipment, ligesom datterselskabet Claus Sørensen A/S driver frysehus og isværker, mens Blika fremstiller intelligente opbevaringssystemer. Koncernen besidder samtidig en portefølje af udlejningsejendomme i Claus Sørensen Ejendomme A/S.

Alene sidste år tjente Claus Sørensens Fond Holding knap 160 millioner kroner efter skat sammenlignet med 152 millioner kroner året før, og egenkapitalen var ved årets udgang på svimlende 1,47 milliarder kroner.